Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:48306

В Сумах троллейбус попал в ДТП

Авария произошла в пятницу, 3 августа, около 10:30.

Во время движения троллейбуса №57, курсирующий по маршруту №4, его пытался обогнать грузовик. Из-за несоблюдения интервала, водитель «ГАЗ-66» столкнулся с троллейбусом, в результате чего повредил боковое зеркало и скрылся с места происшествия. Водитель троллейбуса сразу прекратил движение и вызвал патрульную полицию. В результате поисковых действий полицейским удалось установить личность водителя грузовика, который стал причиной аварии. По информации пресс-секретаря управления патрульной полиции Сумской области Олега Сологуба, на нарушителя будет составлен сразу 2 (два) админматериалы - по ст. 122-4 КоАП («Оставление места дорожно-транспортного происшествия») и ст.124 КУоАП («Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств»), сообщает пресс-служба предприятия.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
view counter

По тематике

На Сумщине столкнулись два грузовика: один из водителей погиб
Сегодня 10:22

На Сумщине столкнулись два грузовика: один из водителей погиб

2 августа в Роменском районе произошло ДТП со смертельным исходом....

На проспекте Лушпы столкнулись Mazda и Daewoo
Вчера 11:50

На проспекте Лушпы столкнулись Mazda и Daewoo

Сегодня, 2 августа, около 9:30, на проспекте Лушпы в Сумах, недалеко от ТРЦ «Лавина», произошло ДТП с участием автомобиля Mazda...

01.08.2018 10:45

В Ахтырке КамАЗ сбил насмерть 6-летнего мальчика

Происшествие произошло 31 июля в г. Ахтырка по ул. Слободской около 21.00. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб шестилетний мальчик....

В Сумах сбили 82-летнего пешехода
30.07.2018 14:35

В Сумах сбили 82-летнего пешехода

Сегодня, 30 июля, в Сумах на ул. Ильинской под колеса автомобиля попал 82-летний Сумчанин....

30.07.2018 08:04

Пьяное ДТП Глухове: авто столкнулось со столбом, пассажир погиб

В Глухове в результате столкновения автомобиля со столбом линии электропередач погиб 49-летний пассажир автомобиля....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.