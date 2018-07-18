В Сумах троллейбус попал в ДТП Авария произошла в пятницу, 3 августа, около 10:30.

Во время движения троллейбуса №57, курсирующий по маршруту №4, его пытался обогнать грузовик. Из-за несоблюдения интервала, водитель «ГАЗ-66» столкнулся с троллейбусом, в результате чего повредил боковое зеркало и скрылся с места происшествия. Водитель троллейбуса сразу прекратил движение и вызвал патрульную полицию. В результате поисковых действий полицейским удалось установить личность водителя грузовика, который стал причиной аварии. По информации пресс-секретаря управления патрульной полиции Сумской области Олега Сологуба, на нарушителя будет составлен сразу 2 (два) админматериалы - по ст. 122-4 КоАП («Оставление места дорожно-транспортного происшествия») и ст.124 КУоАП («Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств»), сообщает пресс-служба предприятия.