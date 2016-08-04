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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5068

Сумчан приглашают на чемпионат области по street workout

В субботу, 21 июля, в Сумах на спортплощадке в городском парке им. И.Кожедуба проведут чемпионат Сумщины по street workout.

Уличные атлеты продемонстрируют свои силы в индивидуальных выступлениях, подтягивании на перекладине и отжимании на брусьях с дополнительным весом. Планируется установление областных рекордов в силовых дисциплинах. Также будут конкурсы для зрителей с ценными призами.

В программе: фристайл и эндуранс.

Фристайл - это комбинация силовых и динамических элементов, которые в основном базируются на работе с собственным весом и демонстрируются под музыку. При оценке выступления учитываются не только сложность и качество элементов, но и их индивидуальная подача зрителю.

Endurance - это силовое двоеборье, атлеты выполняют подтягивания на перекладине с дополнительным весом 16 кг (за каждое подтягивание - 2 балла) и отжимания на брусьях с дополнительным весом 24 кг (за каждое отжимание - 1 балл). Результаты суммируются.

Начало в 15.00.

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