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Правительство финансирует развитие регионов ®

Правительство Гройсмана ежегодно увеличивает государственную поддержку развития громад и инфраструктуры. В этом году по разным направлениям и программам она достигает свыше 30 млрд грн.

В частности, 4,05 млрд грн уже выделено из Государственного фонда регионального развития, ещё 2,11 млрд грн регионы получают по субвенции из бюджета на социально-экономическое развитие. Эти средства направлены на строительство и ремонт разных объектов, необходимых жителям конкретного города, села, ОТГ, – детских садов, школ, медицинских учреждений – и оснащение их современным оборудованием; на строительство и ремонт дорог, сетей водоснабжения и уличного освещения, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни.

В Сумской области выделенные правительством средства будут использованы на строительство, ремонт и утепление более двух десятков садиков, школ, спортивных объектов и объектов культуры.

В частности, выделены средства на:

• реконструкцию школы в с. Вильшана Недригайловского района – 1,7 млн грн

• реконструкцию школы в пгт Хотинь Сумского района – 3,1 млн грн

• реконструкцию школы в с. Бездрик Сумского района – 1,2 млн грн

• ремонт здания Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 8, г. Сумы – 1,4 млн грн

• ремонт кровли с утеплением дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 5 «Снегурочка» в г. Сумы – 1,4 млн грн

• ремонт Сумского дошкольного учебного заведения (центр развития ребенка) № 36 «Червоненька квіточка» – 1,4 млн грн

• ремонт кровли с утеплением Сумского УВК «Общеобразовательная школа I ступени – дошкольное учебное заведение № 42» – 1,4 млн грн

• ремонт зданий дошкольного и школьного подразделений Сумского УВК «Общеобразовательная школа I ступени – дошкольное учебное заведение № 37 «Зірочка» – 1,2 млн грн

• ремонт Сумского городского центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи – 1,4 млн грн

• реконструкцию спортплощадки в городском парке г. Бурынь – 1,9 млн грн

Также будет проведен ремонт в медицинских учреждениях области и закуплено для них дорогостоящее оборудование. В частности, предусмотрены средства на:

• строительство центральной районной больницы в пгт Ахтырка – 28,8 млн грн

• приобретение оборудования для Сумской городской детской клинической больницы Святой Зинаиды – 3 млн грн

• приобретение рентген-диагностического комплекса для отделения лучевой диагностики Лебединской центральной районной больницы им. врача К. А. Зильберника – 6,5 млн грн

Кроме того, за выделенные правительством средства будут приобретены компьютеры, мебель и оборудование для более сотни школ и детских садов.

С полным перечнем объектов можно ознакомиться здесь:

Об инвестиционных программах и проектах регионального развития, которые могут реализовываться в 2018 году за средства Государственного фонда регионального развития 

Некоторые вопросы распределения в 2018 году субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий 

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