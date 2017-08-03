Сумские коммунальщики хвастаются своей работой

По заказу департамента инфраструктуры города специалисты КП «Зеленстрой» продолжают работы по удалению амброзии в городе по предоставленным актам Фитоинспекция Госпродпотребслужбы в Сумской области.
Такие работы уже провели на территории озера Чеха, Басовского парка, ул. Римского-Корсакова, ул. Круговая и ул. Ахтырская.
Кроме того, работники УК «Сумытехнобудсервис» удалили амброзию во дворах д. № 30 и 32 по ул. Римского-Корсакова.
КП «Зеленстрой» продолжает ликвидировать очаги амброзии по городу. Сегодня соответствующие работы проводятся у озера Дурова....
Несмотря на обещания бороться с амброзией химическим способом, сумские коммунальщики продолжают работать вручную....
На борьбу с амброзией в этом году потратят 100 тыс. грн....
На Сумщине введены карантинный режим в пределах площади населенных пунктов, где обнаружены очаги амброзии полыннолистной....
В четверг, 3 августа, во время выездного брифинга в Сумах чиновники и журналисты обсуждали проблематику ликвидации очагов амброзии полыннолистной и...