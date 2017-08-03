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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5547

Сумские коммунальщики хвастаются своей работой

В Сумах продолжают уничтожать амброзию в парках и возле жилых домов.

По заказу департамента инфраструктуры города специалисты КП «Зеленстрой» продолжают работы по удалению амброзии в городе по предоставленным актам Фитоинспекция Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Такие работы уже провели на территории озера Чеха, Басовского парка, ул. Римского-Корсакова, ул. Круговая и ул. Ахтырская.

Кроме того, работники УК «Сумытехнобудсервис» удалили амброзию во дворах д. № 30 и 32 по ул. Римского-Корсакова.

Общество Амброзия
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