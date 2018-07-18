Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10121

Кубок Сумщины по футболу: анонс

4 августа будут сыграны матчи ¼ финала кубка области по футболу.

16:00 Белополье

«Аграрник-Авангард» Белополье - ФК «Тростянец» Тростянец

17:00 Токари

«Украина-Токари» Сумской р-н - ФК «Велетень» Глухов

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье» - ФК «Тростянец-2» Тростянец

17:00 Севериновка

«Колос» Севериновка - ФК «LS Group» Верхняя Сыроватка

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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По тематике

Матч ПФК «Сумы» покажут по ТВ (трансляция)
Сегодня 18:08

Матч ПФК «Сумы» покажут по ТВ (трансляция)

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиге ПФК «Сумы» проведет в Харькове....

Вчера 12:05

ФК «Виктория» вышел в лидеры чемпионата Сумщины (видео)

1 августа прошла перенесенная игра между двумя лидерами чемпионата области по футболу....

Вчера 08:36

В чемпионате Украины среди аматоров выступят две команды с Сумщины

Утверждены составы групп и календарь чемпионата Украины по футболу среди любительских команд....

31.07.2018 15:16

“Сумы” усиливаются экс-игроками “Олимпика”

ПФК “Сумы” подписал Надирадзе и просматривают Счастливцева....

Сумчанка будет судить игры чемпионата мира
31.07.2018 09:54

Сумчанка будет судить игры чемпионата мира

С 5 по 24 августа во Франции пройдет чемпионат мира по футболу среди девушек до 20 лет....

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Фото

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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