Кубок Сумщины по футболу: анонс

16:00 Белополье
«Аграрник-Авангард» Белополье - ФК «Тростянец» Тростянец
17:00 Токари
«Украина-Токари» Сумской р-н - ФК «Велетень» Глухов
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье» - ФК «Тростянец-2» Тростянец
17:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - ФК «LS Group» Верхняя Сыроватка
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