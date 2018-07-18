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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30115

В бюджете Конотопа не досчитались 4 миллионов

По результатам ревизии городского бюджета Конотопа установлено нарушений на сумму 4 миллиона 215 тыс. грн.

На сессии областного совета, которая состоялась в начале июля, депутаты приняли решение о создании временной контрольной комиссии Сумского областного совета по изучению общественно-политической и экономической ситуации в отдельных городах областного значения (Конотоп, Глухов, Лебедин).

Речь идет о бездеятельности органов местного самоуправления городов областного значения и отсутствии их реагирования на коллективные протестные мероприятия населения, препятствование работы предприятий, не утверждения отдельных местных бюджетов.

Чтобы изучить вопрос наличия возможных нарушений со стороны городских голов Конституции и законов Украины, не обеспечение осуществления предоставленных им полномочий, рабочая группа, в которую вошли депутаты от каждой фракции, собралась уже второй раз. Председательствовал депутат областного совета Сергей Демеха.

Заместитель начальника Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области Дмитрий Борозенец рассказал о том, что в прошлом году в Конотопе была проведена ревизия городского бюджета, во время которой было охвачено 7 объектов контроля. Ревизоры проверяли период 2016 и 8 месяцев 2017 года.

«По результатам ревизии городского бюджета Конотопа мы установили нарушений на 4 миллиона 215 тыс. грн. Самая большая из них сумма, которая привела к убыткам - в исполнительном комитете городского совета - 918 тыс. грн. Все материалы переданы в прокуратуру Сумской области. По результатам проверки было возбуждено 5 уголовных дел. На сегодняшний день еще продолжаются досудебные расследования», - отметил Дмитрий Сергеевич.

По его словам, проверка финансового состояния бюджетных учреждений Глухова запланирована на третий квартал текущего года.

Заслушав докладчиков, члены временной контрольной комиссии приняли решение и дали ряд поручений и рекомендаций для более детального анализа и принятия решений правоохранительным и контролирующим органам, областной государственной администрации, сообщает сайт облсовета.

Право Аудит Конотоп
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