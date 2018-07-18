Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52144

В Ахтырке скейт-парк появится раньше, чем в Сумах

Завершаются работы, предусмотренные первой очередью реконструкции городского парка в Ахтырке.

Уже совсем скоро будет установлено приобретенное спортивное оборудование, начнут полноценно функционировать площадки для активного отдыха граждан.

Уже установлены спецоборудование в скейтпарке, закуплены тренажеры для занятий силовыми упражнениями, которые будут размещены рядом с установленным комплексом «Ворк-аут», установлены новые скамейки и урны, продолжаются работы по организации наружного освещения - забетонированы фундаменты для опор фонарей, проложены кабельные сети.

В двадцатых числах августа планируется открытие футбольного поля для всех желающих поиграть в мини-футбол.

Сейчас продолжаются работы по благоустройству территории парка, в частности, устройство асфальтобетонной пешеходной дорожки до улицы Батюка, сообщают в Ахтырском горсовете.

Напомним: в Сумах о скейт-парке говорят уже почти 10 лет, а в прошлом году сделали основу под него в городском парке, а вот с продолжением строительства не заладилось…

Спорт Ахтырка Скейт-парк
view counter

По тематике

Ахтырчанин угнал мопед свого приятеля
Сегодня 14:16

Ахтырчанин угнал мопед свого приятеля

Ахтырские полицейские разоблачили местного жителя, который похитил мопед своего приятеля....

В Ахтырке на ходу загорелась легковушка
Вчера 10:56

В Ахтырке на ходу загорелась легковушка

В Ахтырке спасатели ликвидировали возгорание легкового авто....

01.08.2018 10:45

В Ахтырке КамАЗ сбил насмерть 6-летнего мальчика

Происшествие произошло 31 июля в г. Ахтырка по ул. Слободской около 21.00. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб шестилетний мальчик....

В Ахтырке начали готовиться к будущему паводку
24.07.2018 15:34

В Ахтырке начали готовиться к будущему паводку

Для обеспечения большей пропускной способности и беспрепятственного пропуска воды из русла река Ахтырка к Ворскле в Ахытрке начались работы по...

24.07.2018 14:08

На Сумщине раскрыли жестокое убийство бомжа

Чтобы «вычислить» подозреваемого в убийстве 63-летнего ахтырчанина, детективам пришлось не только опросить несколько сотен человек, но и просмотреть записи более...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.