В Ахтырке скейт-парк появится раньше, чем в Сумах Завершаются работы, предусмотренные первой очередью реконструкции городского парка в Ахтырке.

Уже совсем скоро будет установлено приобретенное спортивное оборудование, начнут полноценно функционировать площадки для активного отдыха граждан.

Уже установлены спецоборудование в скейтпарке, закуплены тренажеры для занятий силовыми упражнениями, которые будут размещены рядом с установленным комплексом «Ворк-аут», установлены новые скамейки и урны, продолжаются работы по организации наружного освещения - забетонированы фундаменты для опор фонарей, проложены кабельные сети.

В двадцатых числах августа планируется открытие футбольного поля для всех желающих поиграть в мини-футбол.

Сейчас продолжаются работы по благоустройству территории парка, в частности, устройство асфальтобетонной пешеходной дорожки до улицы Батюка, сообщают в Ахтырском горсовете.

Напомним: в Сумах о скейт-парке говорят уже почти 10 лет, а в прошлом году сделали основу под него в городском парке, а вот с продолжением строительства не заладилось…