В ДТП на Черниговщине пострадали дети из Киева, а не из Конотопа

Ряд СМИ написал, что микроавтобус ехал из Конотопа в Киев, и пострадавшие с Сумщины. Однако полиция Черниговщины сообщила, что медики доставили в Нежинскую больницу восемь пострадавших - четырех взрослых и четверых детей. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Как выяснили правоохранители, микроавтобус «Фольксваген» двигался из Киева в Конотоп Сумской области, транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых. По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок.
Позже об аварии написал начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистарции Дмитрий Лантушенко.
«Вниманию представителей СМИ и общественности.
По ДТП детей в Черниговской области информация следующая.
Группа ехала из Киева в Батурин на байдарочный сплав.
Среди пострадавших нет представителей Сумщины. Все дети из Киева.
Желаем скорейшего выздоровления. Чужих детей не бывает», - написал чиновник в Фейсбуке.
Авария произошла в пятницу, 3 августа, около 10:30....
2 августа в Роменском районе произошло ДТП со смертельным исходом....
Сегодня, 2 августа, около 9:30, на проспекте Лушпы в Сумах, недалеко от ТРЦ «Лавина», произошло ДТП с участием автомобиля Mazda...
Происшествие произошло 31 июля в г. Ахтырка по ул. Слободской около 21.00. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб шестилетний мальчик....
Сегодня, 30 июля, в Сумах на ул. Ильинской под колеса автомобиля попал 82-летний Сумчанин....