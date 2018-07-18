В ДТП на Черниговщине пострадали дети из Киева, а не из Конотопа Сегодня, 3 августа, около 11.00 в полицию позвонили и сообщили о ДТП в Нежинском районе - перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть травмированные.

Ряд СМИ написал, что микроавтобус ехал из Конотопа в Киев, и пострадавшие с Сумщины. Однако полиция Черниговщины сообщила, что медики доставили в Нежинскую больницу восемь пострадавших - четырех взрослых и четверых детей. Трое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Как выяснили правоохранители, микроавтобус «Фольксваген» двигался из Киева в Конотоп Сумской области, транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых. По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок.

Позже об аварии написал начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистарции Дмитрий Лантушенко.

«Вниманию представителей СМИ и общественности.

По ДТП детей в Черниговской области информация следующая.

Группа ехала из Киева в Батурин на байдарочный сплав.

Среди пострадавших нет представителей Сумщины. Все дети из Киева.

Желаем скорейшего выздоровления. Чужих детей не бывает», - написал чиновник в Фейсбуке.