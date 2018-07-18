Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу, 4 августа будет жарко и дождливо.

На субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, грозу. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-19°С, днем 28-30°С. В воскресенье характер погоды сохранится: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - 15-20°С, днем - 25-30°С.