На Сумщине задержали двух криминальных авторитетов Шостки Злоумышленники вымогали деньги у местного жителя. Задержали их во время «бандитской сходки» работники полиции совместно с работниками УСБУ.

В Шостке работники детективного подразделения Следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с работниками УСБУ в ходе проведения спецоперации с привлечением сотрудников КОРД задержали двух местных криминальных авторитетов по подозрению в вымогательстве денег в сумме 10 000 долларов США у местного жителя за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий.

Сейчас злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением ГУНП открыто уголовное производство по части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.