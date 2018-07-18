На Сумщине задержали двух криминальных авторитетов Шостки

В Шостке работники детективного подразделения Следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с работниками УСБУ в ходе проведения спецоперации с привлечением сотрудников КОРД задержали двух местных криминальных авторитетов по подозрению в вымогательстве денег в сумме 10 000 долларов США у местного жителя за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий.
Сейчас злоумышленники задержаны. По данному факту следственным отделением ГУНП открыто уголовное производство по части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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