Убийство Анатолия Жука: подробности от его близких Его отец Владимир и трое близких, это водитель Александр Яценко и члены ГО "Сумчане" Сергей Дрозденко и Игорь Ткачев прошли полиграф, результаты которого свидетельствуют о непричастности родных и близких к убийству Анатолия Жука.

Как рассказал "Данкору" Сергей Дрозденко, их всех вчерашним вечером, после убийства, доставили на Первомайскую, в городской отдел полиции. Всех, кроме супруги Анны Жук, ее привезли позже, около 3-х ночи. Мужчин раздели до нижнего белья и забрали одежду на экспертизу. У Александра Яценко забрали телефон, а Сергей Дрозденко и Игорь Ткачев телефоны без санкции прокурора отдавать отказались. При этом показали полностью все переписки, все содержимое телефонов.

Сергей Дрозденко, по его словам, прибыл на место убийства одним из первых после звонка отца. Он зашел, увидел две гильзы, огнестрельную рану головы и в спине в области сердца. Сергей Дрозденко считает, что действительно Анатолия Жука убили когда он лежал на каремате, поскольку в это время суток именно в этом месте тень и он там любил лежать. Поэтому те, кто его убили, вероятно следили до этого и знали, что он там отдыхает.

Из правоохранителей первыми на место прибыли двое патрульных, один из которых, по словам Сергея Дрозденко, в начале наступил на гильзу, а после сделанного Сергеем замечания отшвырнул ее ногой. Также патрульные делали фото, которые потом попали в интернет.

Сергей был сегодня на осмотре места преступления, заходил в спальню Анатолия Жука, которая полностью вся сгорела. По словам Сергея Дрозденко, днем Анатолий прилег отдохнуть в спальне, поскольку всю ночь готовил для правоохранителей документы по коррупционной схеме, к которой, по словам покойного, были причастны руководители города. Как ему рассказали близкие, Анатолий Жук проснулся от того, что уже нечем было дышать и чуть ли не плавились волосы. Проснулся и они вместе потушили пожар. Жене стало плохо, потому что она испугалась, что муж чуть не сгорел. Причины пожара Сергею Дрозденко не известны, мало того, семье и близким отказываются сообщать об этом и правоохранители. То есть был ли это поджог, или замыкание проводки, на эти вопросы семьи и близких правоохранители не отвечают.

Анне Жук вызвали скорую. Скорая приехала, оказала помощь и уехала. Анатолий прилег во дворе. Когда Сергей Дрозденко зашел во двор, как он утверждает, калитка была открыта. Поэтому убийца, по его мнению, либо зашел в калитку, либо через забор. Возможно, вышел через калитку. Собака бегала во дворе. Почему она не отреагировала на приход убийцы или убийц, остается загадкой.

Также Сергей Дрозденко рассказал, что около месяца назад Анатолий Жук предупредил его, чтобы он был осторожен, что за ними следят и что их заказали. Однако он это всерьез не воспринял. Так же он подтвердил, что в Фейсбуке был пост Анатолия Жука, под которым Сергей даже оставлял комментарий. Это был скриншот из мессенджера Фейсбука с угрозами. Кто его удалил, Сергей не знает. Он считает, что убийство Анатолия Жука могли заказать мэр Сум Александр Лысенко и его первый заместитель Владимир Войтенко, поскольку где-то полторы недели назад Анатолий Жук рассказывал ему, что нашел документы, которые могут свидетельствовать о крупном "распиле" бюджетных средств на строительстве одной из дорог в Сумах.

Анну Жук из полиции чуть ли не на руках вынес ее адвокат Анатолий Романюк. Ей стало плохо, ей вызвали скорую и госпитализировали в больницу. Сейчас она проходит обследование.