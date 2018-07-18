На Сумщине задержали работника исправительной колонии на сбыте наркотиков Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили начальника одного из отделений отдела социально-воспитательной и психологической работы Роменской исправительной колонии, который систематически снабжал заключенным наркотические средства.

Правоохранители установили, что чиновник проносил в исправительное учреждение запрещенные к обороту предметы и наркотики и сбывал их осужденным. Средства делец получал от родственников заключенных на банковский счет. Размер денежного вознаграждения за каждую такую «передачу» составлял около двух тысяч гривен.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника после очередной попытки пронести на территорию колонии около 140 г каннабиса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась совместно с оперативниками пенитенциарной службы, сообщает пресс-центр СБ Украины.