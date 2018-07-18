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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45527

Сумчанку насмерть переехал поезд

Несчастье произошло около 18.30 3 августа на участке железнодорожного пути Сумы - Сумы-Товарная (в районе Голубых озер).

Компания, в которой были сумчанка 1987 г.р. и ее муж, отдыхала на природе с употреблением спиртного. Потом женщина решила вернуться домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В итоге сумчанка попала под проходящий пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью - сообщает ОК ГУНП в Сумской области, пишет Ваш шанс.

Как стало известно, речь идет о Юлии Тютченко, которая окончила Банковскую Академию в Сумах и много лет была ведущей «АТВ». В последние несколько лет у нее была другая работа.

Право Дтп
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