Сумчанку насмерть переехал поезд

Компания, в которой были сумчанка 1987 г.р. и ее муж, отдыхала на природе с употреблением спиртного. Потом женщина решила вернуться домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В итоге сумчанка попала под проходящий пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью - сообщает ОК ГУНП в Сумской области, пишет Ваш шанс.
Как стало известно, речь идет о Юлии Тютченко, которая окончила Банковскую Академию в Сумах и много лет была ведущей «АТВ». В последние несколько лет у нее была другая работа.
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