Сумские власти не знают, кто должен заделать полуметровые ямы на дороге в центре города На ул. Кузнечной, отремонтированной всего пару лет назад, образовалось несколько ям глубиной до 50 см.

Об этом и о своем опыте общения со «Службой 15-80» написал на своей странице в Фейсбуке сумчанин Александр Фесенко.

«О полной бездеятельности власти!

Проседание грунта и образование провалов на проезжей части ул. Кузнечная (район УТОС (общество слепых). Просадка образовалось более двух месяцев назад, каждый день по дороге, маневрируя мимо ямы, едет патрульная полиция Сумской области. Они этого не видят, безопасность дорожного движения - видимо не их задача. Но пост не об этом...

25 июля обратился на горячую линию Сумского горсовета службы 1580! Затем еще раз обратился 27 июля, 30 июля и сегодня, 5 августа.

Никакой, подчеркиваю никакой реакции!

4 раза просил 1580 назвать ответственного и кто будет устанавливать защитное ограждение, предупреждающие знаки и т.д.

7 дней 1580 рассказывали, что должен Горводоканал Сумского городского совета.

Сегодня сказали, что это Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы».

За 10 дней от официального обращения в 1580 никакой реакции и реальных действий! Ямы так и зияют посередине узкой улицы, по которой едут автобусы с автостанции и патрульная полиция из Управления на ул. Первомайской.

Александр Лысенко, Владимир Войтенко, Александр Журба, Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета, где безопасность сумчан? Где безопасность дорожного движения? Кто ответственен за бездействие служб и структурных подразделений Сумского горсовета?», - добавив фото.