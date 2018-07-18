Кубок Сумщины: определились участники полуфиналов

«Украина-Токари» (Сумской район) 1:0 ФК «Велетень» (Глухов)
Гол: Лойко Дмитрий (9)
«Явор» (Краснополье) 1:2 ФК «Тростянец-2»
Голы: Мигаль Максим (72) - Пивненко Вадим (58, 63)
«Аграрник-Авангард» (Белополье) 1:3 ФК «Тростянец»
Голы: Когулько Владислав (48) - Васильев Александр (12, пен.), Стрыбак Александр (45+1), Кубай Максим (54)
«Колос» (Севериновка, Сумской район) 3:4 (3:3, доп. время 0:1) «LS Group» (В.Сыроватка)
Голы: Жулин Юрий (6, 77) Мороз Евгений (67) - Мысловский Максим (14), Стадник Максим (39, 45) Писный Руслан (115)
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