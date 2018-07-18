Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39228

Кубок Сумщины: определились участники полуфиналов

4 августа прошли матчи ¼ финала кубка области по футболу.

«Украина-Токари» (Сумской район) 1:0 ФК «Велетень» (Глухов)

Гол: Лойко Дмитрий (9)

«Явор» (Краснополье) 1:2 ФК «Тростянец-2»

Голы: Мигаль Максим (72) - Пивненко Вадим (58, 63)

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 1:3 ФК «Тростянец»

Голы: Когулько Владислав (48) - Васильев Александр (12, пен.), Стрыбак Александр (45+1), Кубай Максим (54)

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 3:4 (3:3, доп. время 0:1) «LS Group» (В.Сыроватка)

Голы: Жулин Юрий (6, 77) Мороз Евгений (67) - Мысловский Максим (14), Стадник Максим (39, 45) Писный Руслан (115)

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
view counter

По тематике

Сегодня 12:06

«Сумы» разгромно уступили в Харькове

5 августа в Харькове местный «Металлист 1925» принимал ПФК «Сумы» в рамках 3-го тура чемпионата Украины по футболу в первой...

Матч ПФК «Сумы» покажут по ТВ (трансляция)
03.08.2018 18:08

Матч ПФК «Сумы» покажут по ТВ (трансляция)

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиге ПФК «Сумы» проведет в Харькове....

03.08.2018 17:10

Кубок Сумщины по футболу: анонс

4 августа будут сыграны матчи ¼ финала кубка области по футболу....

02.08.2018 12:05

ФК «Виктория» вышел в лидеры чемпионата Сумщины (видео)

1 августа прошла перенесенная игра между двумя лидерами чемпионата области по футболу....

02.08.2018 08:36

В чемпионате Украины среди аматоров выступят две команды с Сумщины

Утверждены составы групп и календарь чемпионата Украины по футболу среди любительских команд....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:50 22:40
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 20:30
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:10 15:55
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
Кино Космос
14:45 — 45 грн. 18:45 — 50 грн.
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
Кино Космос
12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.