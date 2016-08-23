Сумских чиновников заставят проснуться пораньше Сумских чиновников опять добровольно-принудительно сгоняют на акцию.

Теперь это «Утро с Украиной» от телеканала «Украина», которая пройдет 9 августа и призвана способствовать распространению информации о Сумах и привлечению внутренних туристов.

Об этом сегодня, 6 августа, на аппаратном совещании в мэрии подчиненным сообщил заммэра Сум Степан Пак.

- Телеканал «Украина» обратился к городскому голове, чтобы 9-го числа провести соответствующую акцию в нашем городе, показать, как Украина просыпается с самого утра, - начал он. – Начнут они работать значительно раньше, чем мы должны присоединиться. Они будут снимать, как просыпается наш город, как встает солнце, как идут первые троллейбусы, как люди идут на работу и т.д. А возле памятника Шевченко мы должны встретиться в 6.15 (конечно, и весь город там должен быть), чтобы в 6.30 включить одновременно будильники, чтобы показать, как наш город просыпается. Соответствующий ролик будет показан 24 августа. Суть этого всего – показать наш город, так как его не часто показывают на центральных каналах с позитивной стороны. Второе – некая промоция города. Третье – зафиксировать рекорд Украины по одновременному звучанию будильников. Это хорошая акция, которую мы будем поддерживать все вместе, здесь сидящие, и весь город вместе с нами. Прошу всех руководителей структурных подразделений и наших коммунальных предприятий после аппаратного совещания задержаться буквально на 5 минут для уточнения нюансов.

Как рассказывали на специальной пресс-конференции, все расходы по организации и проведению мероприятия телеканал берет на себя. Участников акции будут угощать кофе, также им предложат съемки в уникальной фотозоне, участие в розыгрыше призов. Последних организаторы приготовили более 300, в частности, ценные подарки получат старший и самый младший участники акции, владелец самых старых часов.