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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20169

На Сумщине таджик пытался подкупить пограничников

В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд обнаружил гражданина Таджикистана, с целью беспрепятственного пересечения границы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ.

В действиях иностранца, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

Право Взятка Пограничники
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