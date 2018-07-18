В поезде на Москву пограничный пес обнаружил наркотики

Осматривая один из вагонов поезда сообщением «Львов-Москва», пограничный наряд с помощью служебной собаки за трубой отопления в туалете со стороны нерабочего тамбура обнаружил баночку из-под витаминов, в которой находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета.
Сейчас обнаруженное вещество, вес которой составил около 30 граммов, изъято работниками полиции. В Ямпольское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
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