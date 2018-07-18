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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50165

В поезде на Москву пограничный пес обнаружил наркотики

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили наркотическое вещество.

Осматривая один из вагонов поезда сообщением «Львов-Москва», пограничный наряд с помощью служебной собаки за трубой отопления в туалете со стороны нерабочего тамбура обнаружил баночку из-под витаминов, в которой находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Сейчас обнаруженное вещество, вес которой составил около 30 граммов, изъято работниками полиции. В Ямпольское отделение полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Право Наркотики Пограничники
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«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
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«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
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«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
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«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
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«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
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«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
Кино Космос
12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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