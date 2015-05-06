Ступеньки к памятнику Супруну не успели восстановить

В Сумах в сквере на ул.Троицкой установлен бюст Степана Супруна. Однако благоустройство территории вокруг не просто оставляет желать лучшего, а вызывает крайнюю тревогу горожан.
Мэр Сум потребовал от департамента инфраструктуры привести территорию в порядок за две недели. Однако работы ведутся до сих пор. Сегодня, 6 августа, на аппаратном совещании вопрос снова поднимали.
- Вокруг памятника Супруну было проведено благоустройство, - начал он. – Восстановлена лавочка, отремонтированы ступеньки, но работы еще продолжаются, сегодня будут завершены.
- Оставляем на контроле до следующей недели, а потом покажете, что получилось, - подытожил первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Я думаю, там нужна полная реконструкция – и ступеней, и всего сквера.
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