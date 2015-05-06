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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ступеньки к памятнику Супруну не успели восстановить

2 августа исполнилось 111 лет со дня рождения уроженца Сумщины, дважды Героя Советского Союза Степана Супруна, летчика-испытателя, героически погибшего в начале Великой Отечественной войны.

В Сумах в сквере на ул.Троицкой установлен бюст Степана Супруна. Однако благоустройство территории вокруг не просто оставляет желать лучшего, а вызывает крайнюю тревогу горожан.

Мэр Сум потребовал от департамента инфраструктуры привести территорию в порядок за две недели. Однако работы ведутся до сих пор. Сегодня, 6 августа, на аппаратном совещании вопрос снова поднимали.

- Вокруг памятника Супруну было проведено благоустройство, - начал он. – Восстановлена лавочка, отремонтированы ступеньки, но работы еще продолжаются, сегодня будут завершены.

- Оставляем на контроле до следующей недели, а потом покажете, что получилось, - подытожил первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Я думаю, там нужна полная реконструкция – и ступеней, и всего сквера.

Напомним: на прошлой неделе активисты указали мэру, чей памятник находится в сквере, написав краской на асфальте «Лысенко – це Супрун!». Не помогло…

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