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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48127

Полицейские поймали серийного веловора

Злоумышленником оказался житель Шостки, который подыскивал в городе дорогостоящие велосипеды, оставленные владельцами возле многоэтажек.

Правоохранители уже установили причастность неоднократно судимого 26-летнего жителя Шостки к совершению по крайней мере трех спортивных велосипедов.

«Все похищенные транспортные средства были оставлены владельцами пристегнутыми у многоэтажек, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Однако это не помешало злоумышленнику легко сломать дешевые запорные устройства и похищать велосипеды».

По словам подозреваемого, один из похищенных велосипедов он успел продать, а деньги потратить на свои нужды. Два других транспортных средства были изъяты полицейскими у злоумышленника дома и возвращены владельцам.

Относительно вора было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Кража велосипеда Шостка
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