Полицейские поймали серийного веловора

Правоохранители уже установили причастность неоднократно судимого 26-летнего жителя Шостки к совершению по крайней мере трех спортивных велосипедов.
«Все похищенные транспортные средства были оставлены владельцами пристегнутыми у многоэтажек, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Однако это не помешало злоумышленнику легко сломать дешевые запорные устройства и похищать велосипеды».
По словам подозреваемого, один из похищенных велосипедов он успел продать, а деньги потратить на свои нужды. Два других транспортных средства были изъяты полицейскими у злоумышленника дома и возвращены владельцам.
Относительно вора было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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