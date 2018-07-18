Полицейские поймали серийного веловора Злоумышленником оказался житель Шостки, который подыскивал в городе дорогостоящие велосипеды, оставленные владельцами возле многоэтажек.

Правоохранители уже установили причастность неоднократно судимого 26-летнего жителя Шостки к совершению по крайней мере трех спортивных велосипедов.

«Все похищенные транспортные средства были оставлены владельцами пристегнутыми у многоэтажек, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Однако это не помешало злоумышленнику легко сломать дешевые запорные устройства и похищать велосипеды».

По словам подозреваемого, один из похищенных велосипедов он успел продать, а деньги потратить на свои нужды. Два других транспортных средства были изъяты полицейскими у злоумышленника дома и возвращены владельцам.

Относительно вора было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.