В Сумах рекорд рождаемости За последнюю неделю в Сумах родилось 63 ребенка.

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. При этом родилось 32 мальчика и 31 девочка (за предыдущую неделю - 40).

Это максимальное количество в этом году. В марте было 56, в июне-июле – дважды по 55.