В Сумах рекорд рождаемости

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. При этом родилось 32 мальчика и 31 девочка (за предыдущую неделю - 40).
Это максимальное количество в этом году. В марте было 56, в июне-июле – дважды по 55.
За I полугодие 2018 года работниками юстиции Сумщины осуществлено 3500 актовых записей о рождении, и почти 80% малышей получили свои...
За прошлую неделю в Сумах родилось 55 детей....
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