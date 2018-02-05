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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37362

В Сумах рекорд рождаемости

За последнюю неделю в Сумах родилось 63 ребенка.

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. При этом родилось 32 мальчика и 31 девочка (за предыдущую неделю - 40).

Это максимальное количество в этом году. В марте было 56, в июне-июле – дважды по 55.

Общество Рождаемость
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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