В Сумах будут искать деньги на замену конечной остановки «Аэропорт»

Вопрос обсуждался сегодня, 6 августа, на аппаратном совещании в мэрии.
- Будем ждать информации от департамента инфраструктуры, так как мэр дал поручение не проводить демонтаж старых, аварийных или незаконных остановок без готовности сразу же поставить новые, - сообщил начальник горуправления градостроительства и архитектуры Андрей Кривцов.
- В этом году у нас нет средств на новую остановку, - ответил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- По виду она не аварийная, а просто неработающая, брошенная хозяином, - вставил слово первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Готовьте документы на демонтаж и выходите с предложением о выделении средств на новую остановку.
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