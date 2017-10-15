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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09212

В Сумах будут искать деньги на замену конечной остановки «Аэропорт»

Нелегальный киоск, стоящий на конечной остановке «Аэропорт» не будут демонтировать, пока не найдут деньги на новую остановку.

Вопрос обсуждался сегодня, 6 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Будем ждать информации от департамента инфраструктуры, так как мэр дал поручение не проводить демонтаж старых, аварийных или незаконных остановок без готовности сразу же поставить новые, - сообщил начальник горуправления градостроительства и архитектуры Андрей Кривцов.

- В этом году у нас нет средств на новую остановку, - ответил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- По виду она не аварийная, а просто неработающая, брошенная хозяином, - вставил слово первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Готовьте документы на демонтаж и выходите с предложением о выделении средств на новую остановку.

Общество Остановка
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