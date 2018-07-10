В Сумах продолжаются ремонты в больницах Информацию по выполнению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях города за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса и ремонт ортопедо-травматологического отделения №2, ремонт пульмонологического и гинекологического отделений, начат ремонт неврологического отделения), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (проводился ремонт отделения анестезиологии и интенсивной терапии, отделения микрохирургии глаза), в КУ «Сумская городская клиническая больница №4» (проводится капитальный ремонт пищеблока и овощехранилища), КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» (проводился ремонт приемного отделения для инфекционных больных по адресу г.Сумы, ул.Троицкая, 28, отоларингологического отделения, начаты работы по ремонту помещений стационара (корпус А) по ул.Троицкая, 28, ремонт фасада детской поликлиники №2 по ул. Ивана Сирко, 3, работы по замене дверных и оконных блоков в детской поликлинике №1 по адресу ул.Труда, 3, ведутся работы по капитальному ремонту актового зала детской больницы по адресу ул. Троицкая, 28, ведутся работы по капитальному ремонту фасадов здания детской больницы (корпус А2) и работы по ремонту фасадов (замене оконных блоков) здания детской больницы (корпус А), КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (проводился ремонт перехода в отделение патологии беременных и установка окон женской консультации).