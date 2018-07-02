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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38582

В Сумах маршрутки ездят по встречке через двойную сплошную (видео)

В Сети появилось видео, как сумская маршрутка едет по встречной полосе, затем на повороте пересекает двойную сплошную и преспокойно едет дальше.

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке сумской активист Александр Соколов.

«Тема городского общественного транспорта - вечная.

Сумы, утро.

Чем думает водитель?

Встречка, пересечение двух сплошных, и все на повороте.

На замечание не отреагировал.

Автомобиль ВМ2940АА

Жду реакции от патрульной полиции.

Готов предоставить видеоматериал в хорошем качестве», - написал он, добавив видео.

Право Маршрутки Нарушение ПДД
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