В Сумах маршрутки ездят по встречке через двойную сплошную (видео) В Сети появилось видео, как сумская маршрутка едет по встречной полосе, затем на повороте пересекает двойную сплошную и преспокойно едет дальше.

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке сумской активист Александр Соколов. «Тема городского общественного транспорта - вечная. Сумы, утро. Чем думает водитель? Встречка, пересечение двух сплошных, и все на повороте. На замечание не отреагировал. Автомобиль ВМ2940АА Жду реакции от патрульной полиции. Готов предоставить видеоматериал в хорошем качестве», - написал он, добавив видео.