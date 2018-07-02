В Сумах маршрутки ездят по встречке через двойную сплошную (видео)

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке сумской активист Александр Соколов.
«Тема городского общественного транспорта - вечная.
Сумы, утро.
Чем думает водитель?
Встречка, пересечение двух сплошных, и все на повороте.
На замечание не отреагировал.
Автомобиль ВМ2940АА
Жду реакции от патрульной полиции.
Готов предоставить видеоматериал в хорошем качестве», - написал он, добавив видео.
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