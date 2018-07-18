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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44539

В Сумах мужу дали 7 лет за убийство прикованной к постели жены

К 7 годам лишения свободы осужден мужчина, который нанес своей гражданской жене смертельные телесные повреждения.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 54-летнего жителя Сумского района, который нанес своей гражданской жене телесные повреждения, от которых она скончалась. Приговором Сумского районного суда Сумской области обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир, в ходе следствия установлено, что супруги проживали в гражданском браке около 10 лет. За это время между ними нередко возникали ссоры и драки. В последнее время ситуация ухудшилась - из-за травмы ног женщина была прикована к постели.

Так, 26 ноября 2017 года около 15.00 женщина требовала у мужа приобрести ей карточку пополнения мобильного счета. Когда получила отказ, начала оскорблять сожителя. После длительной перепалки мужчина ударил жену кулаком в лицо и собирался уйти. В это время женщина схватила его и не отпускала. Это еще больше разозлило главу семьи. Сначала он бил жену руками и ногами, а затем схватил щетку для уборки и нанес несколько ударов металлической частью по спине и голове.

От полученных травм 55-летняя женщина умерла на следующий день. Обвиняемый сразу признался в содеянном, искренне раскаялся и сотрудничал со следствием, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство
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