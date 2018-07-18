За неделю на Сумщине взорвали 15 боеприпасов времен войны

В частности, в Ромнах в реке Сула в районе ул. Поповича местный житель обнаружил предмет, похожий на боеприпас. Опасная находка находилась в 500 м от жилых домов. Об этом мужчина сообщил спасателям. На место вызова прибыли группы подводного разминирования и пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Со дна водоема специалисты подняли 152-мм. артснаряд, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по телефону 101 и правоохранительные органы по номеру 102. Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
За среду, 1 августа, на Сумщине обнаружили два боеприпаса времен войны....
За вторник на Сумщине обезвредили два устаревших боеприпаса, еще один обнаружили....
На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены...
26 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...
На территории детского сада № 12, расположенного в микрорайоне Капсюльв Шостке, была обнаружена граната Ф 1....