За неделю на Сумщине взорвали 15 боеприпасов времен войны В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) было уничтожено 7 артиллерийских снарядов (152, 76, 45 мм), 3 минометные мины (120, 82 мм) и 5 ручных гранат (РГД) времен Второй мировой войны, обнаруженные в Тростянецком, Кролевецком, Лебединском районах и городах Сумы, Шостка, Тростянец, Ромны, Ахтырка.

В частности, в Ромнах в реке Сула в районе ул. Поповича местный житель обнаружил предмет, похожий на боеприпас. Опасная находка находилась в 500 м от жилых домов. Об этом мужчина сообщил спасателям. На место вызова прибыли группы подводного разминирования и пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Со дна водоема специалисты подняли 152-мм. артснаряд, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по телефону 101 и правоохранительные органы по номеру 102. Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.