«Сумы» разгромно уступили в Харькове

Игра проходила с преимуществом хозяев поля, которое воплотилось в забитый гол на 22-й минуте: Олег Синица остался сам на дальней штанге и после навеса с правого фланга использовал свой шанс на все 100%. Первый шанс «Сум» ответить результативно появился лишь на 34-й минуте. Рафальский со штрафного направил мяч выше ворот.
Гол в раздевалку мог получиться у хозяев, но Синица не использовал возможность сделать дубль. Его удар с «точки» парировал сумской вратарь Анатолий Старущенко. За подобную «услугу» голкипер должен поблагодарить Давида Кохию, который срубил соперника в собственной штрафной.
Связка двух крайних полузащитников сработала у «Металлиста 1925» снова на 63-й минуте. На этот раз Сергей Романов навешивал слева, а Олег Синица замыкал передачу партнера на правой штанге. «Сумы», которые с трудом, но все же доходили до ворот соперника ранее, оказались на грани проигрыша. За 20 минут до финального свистка это стало уже практически свершившимся фактом, ведь Олег Синица оформил хет-трик. На этот раз 10-й номер хозяев первым оказался на отскоке от защитника.
Не до шуток стало гостям на 74-й минуте, когда полузащитник харьковчан оформил «покер» при попустительстве обороны. Только в компенсированное арбитром время Вадим Яворский все же размочил вратаря хозяев уже и сделал итоговый счет более престижным, - 1:4.
После трех туров «Сумы» на 6-м месте с 6 очками.
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