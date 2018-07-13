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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13196

Спасатели помогли сумчанке, в квартиру которой залетела летучая мышь

Сегодня, 6 августа, в 5:13 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в Сумах в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома по ул. Заливная залетела летучая мышь.

На место вызова прибыло отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части. На лестничной клетке спасателей встретила хозяйка дома, которая вместе с двумя дочерьми оставил квартиру. Женщина сообщила, что дикое животное находится в зале за антресолью шкафа. В пожарной защитной одежде бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям зашли в квартиру. Они сдвинули антресоль, откуда вылетела растерянная летучая мышь и села на пол комнаты. Спасатели осторожно поймали ее, вынесли на улицу и отпустили. В свою очередь женщина поблагодарила работников Службы спасения за предоставленную ей помощь.

Всего в операции было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Общество Летучая мышь Спасатели
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