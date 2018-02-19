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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44182

За выходные на Сумщине восемь детей госпитализированы в больницы

Двое детей оказались на больничной койке с отравлениями и один ребенок - с ожогами, еще пятеро - с телесными повреждениями разной степени тяжести.

В медицинские учреждения области попали восемь маленьких жителей города и районов. У двух из них врачи диагностировали отравление.

Так, в Сумах девочка 2015 года рождения попала в больницу в результате отравления таблетками, а в Кролевце десятилетний мальчик надышался ядом во время дератизации дома. Маленькая конотопчанка 2016 года рождения попала в больницу с термическими ожогами правой кисти в результате перекидывания посуды с кипятком. Еще пятеро детей были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга и ушибом лобных долей головы, которые получили в результате падения.

Сейчас по каждому из этих фактов работники полиции проводят проверки, в рамках которых выясняют причины и обстоятельства случившегося. И, чтобы предостеречь других родителей, опекунов и тех, кто имеет на своем иждивении малолетних и несовершеннолетних лиц от несчастных случаев, правоохранители еще раз предостерегают: будьте внимательны и следите за своими детьми. Следуйте простым правилам безопасного поведения сами и учите этому детей.

Держите подальше от детских рук посуду с кипятком, все бутылочки с моющими и чистящими средствами. Всю бытовую химию храните на недоступных для детей верхних полках, шкафах или в надежно закрытых хозяйственных помещениях. Медикаменты, острые и режущие предметы убирайте в недоступные для них места. Не оставляйте открытыми окна в комнате с маленькими детьми. Уберите москитные сетки, на которые часто опираются дети и выпадают из окон домов и многоэтажек. Зато ставьте рамы на вертикальное проветривание и уберите от окна стулья, тумбочки, другую мебель, с помощью которых малыш может залезть на подоконник. Следите за ними, когда они дома и контролируйте, чем именно занимаются на улице, в период активного отдыха и игры, особенно у водоемов и на аттракционах в летний период, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Детский травматизм
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