На Сумщине фейковая работница пенсионного фонда обокрала 81-летнюю пенсионерку

Днем в дверь бабушки постучала незнакомая женщина, которая назвалась сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что под предлогом денежной реформы меняет старые деньги на новые. Чтобы Старушка пригласила ее в дом. Рассказала, что имеет 1600 гривен. Вытащила их из тайника и отдала гостье, чтобы та переписала номера купюр. А когда за разговорами отвлеклась, незнакомка украла деньги и быстро покинула дом, вежливо распрощавшись с хозяйкой.
Сейчас по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ведут поиски злоумышленницы. А полицейские в очередной раз предостерегают граждан от незваных гостей и обращаются к гражданам с просьбой не доверять им, не впускать в свои дома, кем бы они ни назвались и соблюдать элементарные меры безопасности, которые помогут уберечь свои сбережения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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