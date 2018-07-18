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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08144

На Сумщине фейковая работница пенсионного фонда обокрала 81-летнюю пенсионерку

Жительница Кролевца доверчиво впустила в свой дом незнакомку, а после ее ухода недосчиталась 1600 гривен.

Днем в дверь бабушки постучала незнакомая женщина, которая назвалась сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что под предлогом денежной реформы меняет старые деньги на новые. Чтобы Старушка пригласила ее в дом. Рассказала, что имеет 1600 гривен. Вытащила их из тайника и отдала гостье, чтобы та переписала номера купюр. А когда за разговорами отвлеклась, незнакомка украла деньги и быстро покинула дом, вежливо распрощавшись с хозяйкой.

Сейчас по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ведут поиски злоумышленницы. А полицейские в очередной раз предостерегают граждан от незваных гостей и обращаются к гражданам с просьбой не доверять им, не впускать в свои дома, кем бы они ни назвались и соблюдать элементарные меры безопасности, которые помогут уберечь свои сбережения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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