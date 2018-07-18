На Сумщине полиция раскрыла двойное убийство Празднование дня рождения, в котором принимали участие трое жителей села Казацкое Конотопского района, закончилась убийством двух товарищей.

Сообщение об убийстве в одном из домов в с. Казацкое Конотопского района в полицию поступило от 62-летней односельчанки. Она рассказала, что когда зашла в дом хозяина дома, в комнате увидела двух мертвых мужчин.

Следственно-оперативная группа полиции, прибыв по указанному адресу, обнаружили трупы 35-летнего хозяина дома и его 28-летнего приятеля с признаками насильственной смерти. Как установили эксперты, мужчины погибли в результате резаных ран шеи и грудной клетки.

«Чтобы установить злоумышленника, полицейские проверили всех знакомых погибших, а также тех, кто был вхож в дом владельца дома, - комментирует Марина Панова, и.о. начальника Конотопского отдела полиции. - Проверяли их алиби, в результате чего вышли на след подозреваемого - ранее судимого 46-летнего односельчанина мужчин. И как ни старался он отвести от себя подозрения, уничтожив все следы своего пребывания в доме погибшего, полицейские его разоблачили, а в доме, где он живет, нашли и орудие убийства - нож, которым был убит мужчин».

Во время проверки полицейские также установили, что в тот день погибшие праздновали день рождения владельца дома. К ним присоединился подозреваемый. Подогретые алкоголем начали выяснять отношения, в результате чего возник конфликт. Затем злоумышленник схватился за нож, которым начал наносить удары. После чего пошел к своему знакомому, у которого остался ночевать.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему объявили подозрение по ч.2 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.