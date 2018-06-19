Бурынчанин сгонял за водкой на чужом мопеде Бурынские работники полиции обнаружили мужчину, который похитил мопед своего приятеля.

В полицию обратился 41-летний житель одного из сел района и сообщил, что у него украли мопед. На место вызова выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе первоочередных поисковых мероприятий правоохранители разоблачили 28-летннго мужчину, который причастен к исчезновению транспортного средства.

«Злоумышленником оказался знакомый заявителя, - комментирует и.о. начальника Бурынского отделения полиции Сергей Кудрявский. – После опроса мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что в тот день вместе с товарищем они отдыхали и употребляли спиртное. Затем его приятель решил отдохнуть. А он без разрешения взял ключи от мопеда и поехал еще за бутылкой водки. По дороге, не удержав равновесия, упал. И поняв, что идти ему самому будет легче, оставил транспортное средство посреди улицы и пошел домой. Когда приятель проснулся, позвонил в полицию».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.