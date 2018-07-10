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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1976

На Сумщине планируют построить 13 сельских амбулаторий

За счет субвенции из госбюджета на Сумщине будет профинансировано строительство 13 амбулаторий.

Об этом говорили во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

По словам замначальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежды Лысенко, предъявляемые к строительству заведения согласованы комиссией Минрегионстроя и включены в перечень проектов и мероприятий, финансируемых из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы охраны здоровья я в сельской местности. 6 амбулаторий - групповой практики и 7 - монопрактики.

«Разрешительная документация по каждой амбулатории готова, защита проектов состоялся, замечаний к материалам не было. Сейчас мы проанализировали ситуацию с софинансированием данных объектов», - доложила чиновник.

Общество Амбулатория Здравоохранение
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