С 1 сентября аналоговое ТВ прекращает вещание Первое сентября – завершение аналоговой эры украинского телевидения.

О переходе Сумщины на цифровое вещание, проблемных вопросах и перспективах говорили во время аппаратного совещания руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий и представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

По словам Ларисы Якубенко, 31 июля аналоговое телевизионное вещание прекратилось в Киеве и Кировоградской области, а 31 августа 2018 года будет прекращено на всей территории страны. На смену аналоговому телевидению придет более прогрессивный цифровой стандарт. Технология создания телерадиопрограмм в Украине уже достаточно давно является цифровой. Осталось «оцифровать» последнее звено, которое обеспечивает доставку телепрограмм зрителям, то есть трансляцию.

«Основными преимуществами стандарта цифрового наземного телевизионного вещания DVB-T2 для зрителя является возможность бесплатного просмотра 32-х общенациональных телепрограмм (в том числе местных и региональных) высокое качество изображения и звука; получение дополнительных интерактивных сервисов и услуг. Для страны - это выполнение международных обязательств и эффективное использование радиочастотного ресурса. В частности, отключение аналогового сигнала позволит высвободить частоты, которые мобильные операторы смогут использовать для покрытия сел и поселков связью и скоростным интернетом. Соответствующие телевизионные частоты будут выставлены на тендер», - говорила она.

Для приема цифрового сигнала у жителей области должны быть либо современные телевизоры нового поколения, которые поддерживают формат DVD-T2, или дополнительное оборудование - тюнер T2 и дециметровая антенна.

Как сообщил Дмитрий Живицкий, областная государственная администрация ведет переговоры о строительстве дополнительных башен на территории Сумской области за счет государственного бюджета.

«Поскольку сейчас самая длинная граница между Украиной и РФ пролегает по территории Сумской области, вопрос обеспечения качественным цифровым сигналом и правильной информационной политики государства - не сугубо проблема нашей области, это проблема общенационального масштаба», - отметил он.