Полиция просит помочь разыскать «титушку», избившего полицейских в Конотопе Главным управлением Национальной полиции в Сумской области устанавливается личность мужчины и место его нахождения, который подозревается в совершении хулиганских действий, сопротивлении, причинении телесных повреждений и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

26 июля 2018 года в помещении Конотопского городского совета разыскиваемый с помощью металлического прута (сверла) нанес телесные повреждения работникам полиции и в дальнейшем скрылся с места совершения преступления.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, 348 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией которая может помочь следствию в установлении его личности и места нахождения злоумышленника, сообщить об этом в полицию на линию «102», или по телефонам: (0542) 667-167 667-029, 667- 129, телефонам дежурной части ГУНП: (0542) 667-010, 667-011, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.