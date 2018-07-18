Полиция просит помочь разыскать «титушку», избившего полицейских в Конотопе

26 июля 2018 года в помещении Конотопского городского совета разыскиваемый с помощью металлического прута (сверла) нанес телесные повреждения работникам полиции и в дальнейшем скрылся с места совершения преступления.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345, 348 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией которая может помочь следствию в установлении его личности и места нахождения злоумышленника, сообщить об этом в полицию на линию «102», или по телефонам: (0542) 667-167 667-029, 667- 129, телефонам дежурной части ГУНП: (0542) 667-010, 667-011, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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