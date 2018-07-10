Сумские пляжницы отличились в Киеве

В женской части соревнований у нас сразу две призерки. Второе место в паре с Раисой Рыловой из Черноморска заняла сумчанка Анна Зытлкина. Третье – у сумско-киевской пары Анастасия ЛЫсенко / Алина Косяк.
В то же время в Одессе прошел очередной тур мужского чемпионата Украины. На нем сумско-харьковская пара Владимир Кущ / Павел Черняков заняла 13-ое место.
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