Сумские пляжницы отличились в Киеве На выходных в Киеве проходил турнир по пляжному волейболу Кубок «Столичный».

В женской части соревнований у нас сразу две призерки. Второе место в паре с Раисой Рыловой из Черноморска заняла сумчанка Анна Зытлкина. Третье – у сумско-киевской пары Анастасия ЛЫсенко / Алина Косяк.

В то же время в Одессе прошел очередной тур мужского чемпионата Украины. На нем сумско-харьковская пара Владимир Кущ / Павел Черняков заняла 13-ое место.