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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3851

На Сумщине соседи помогли полиции раскрыть кражу

Велосипед, электрическую плитку и два топора похитил из дачного дома пенсионерки ранее судимый 51-летний житель одного из сел Шосткинского района.

В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница одного из сел Шосткинского района. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина проник в нежилой дом ее 80-летней бабушки и похитил оттуда велосипед, электрическую плитку и два топора. В совершенном преступлении она заподозрила одного из местных, знакомого бабушки, который ранее помогал ей по хозяйству. По словам заявительницы, в тот вечер его видели соседи с велосипедом в руках.

Полицейские разыскали 51-летнего мужчину, который оказался ранее судимым за имущественные преступления. В краже он признался, объяснив, что таким образом пытался улучшить свое финансовое положение. Похищенное думал продать, но не успел.

Все вещи потерпевшей полицейские уже вернули владелице. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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