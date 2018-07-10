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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03120

В Сумах увеличилось число первоклассников

В Сумах в Новую украинскую школу придет первоклассников больше, чем ожидалось.

Начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко во время аппаратного совещания в мэрии сообщила о том, что 1 сентября в Сумах откроют 118 первых классов, где будут обучать согласно концепции «Новая украинская школа».

Предварительно педагоги рассчитывали, что таких будет 114, но сейчас говорят о 118. В целом это более 3 тысяч первоклассников.

Как заверила Антонина Данильченко, несмотря на увеличение количества тех, кто 1 сентября впервые придет в школу, требования к организации образовательного пространства выдержали.

Кроме создания соответствующей материально-технической базы, значительное внимание было уделено обучению учителей на различных очно-заочных тренингах по вопросам внедрения нового Государственного стандарта начального образования.

Общество Новая украинская школа Образование Первоклассники
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