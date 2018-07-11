Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины с 5 медалями 5 августа в г.Сколе Львовской области на учебно-спортивной базе «Тысовец» завершился летний чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

В субботу прошли гонки с массовым стартом. У юниоров победу одержал сумчанин Евгений Ивченко. Также в десятке Роман Боровик (8-й) и Виталий Демиденко (10-й).

У юниорок лучшей среди наших была Виктория Ермакова – пятое место, Елена Токарь была 7-ой, Анна Сытник – 8-й, Виктория Рыжих – 10-й.

В воскресенье сумская команда в составе Виктории Ермаковой, Анны Сытник, Романа Боровика и Евгения Ивченко заняла второе место, уступив только черниговчанам. Третье место заняла команда Харкьовщины. Еще одна сумская команда (Анастасия Дидоренко, Татьяна Баранюк, Владимир Кошман и Богдан Буров) стала пятой.

Раньше наши земляки завоевали бронзу в спринте (Евгений Ивченко), серебро (Евегний Ивченко) и бронзу (Екатерина Свинаренко) в гонке преследования.