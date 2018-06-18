В Сумах теннисисты разыграли парный летний кубок

На кортах возле озера Чеха собрались 15 пар, которые были представлены городами Шостка, Нежин, Прилуки и Сумы. Несмотря на обилие иногородних, все призеры - сумчане.
В итоге победителями стали Погуляйло Александр/Загорулько Сергей, которые в финале обыграли пару Сидак Юрий/Коваленко Александр. Третье место также у сумчан Семененко Евгений/Охоненко Владимир.
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