В Сумах теннисисты разыграли парный летний кубок 4-5 августа в Сумах провели парный любительский турнир «Sumy Summer Cup».

На кортах возле озера Чеха собрались 15 пар, которые были представлены городами Шостка, Нежин, Прилуки и Сумы. Несмотря на обилие иногородних, все призеры - сумчане.

В итоге победителями стали Погуляйло Александр/Загорулько Сергей, которые в финале обыграли пару Сидак Юрий/Коваленко Александр. Третье место также у сумчан Семененко Евгений/Охоненко Владимир.