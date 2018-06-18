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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41135

В Сумах теннисисты разыграли парный летний кубок

4-5 августа в Сумах провели парный любительский турнир «Sumy Summer Cup».

На кортах возле озера Чеха собрались 15 пар, которые были представлены городами Шостка, Нежин, Прилуки и Сумы. Несмотря на обилие иногородних, все призеры - сумчане.

В итоге победителями стали Погуляйло Александр/Загорулько Сергей, которые в финале обыграли пару Сидак Юрий/Коваленко Александр. Третье место также у сумчан Семененко Евгений/Охоненко Владимир.

Спорт Теннис
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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