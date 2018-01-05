Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11128

В Сумах демонтировали еще четыре киоска «Укрпочты»

Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 3 августа, демонтировали четыре таких объекта.

Соответствующие работы проведены по ул. Троицкая, возле дома. 69, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желтого цвета); ул. Троицкая, возле дома. 20 ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желтого цвета); ул. Соборная, возле дома. 35, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Петропавловская, у д. 108, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета).

Общество Киоски Укрпочта
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С сумских улиц начали убирать брошенные киоски «Укрпочты»
31.07.2018 10:59

С сумских улиц начали убирать брошенные киоски «Укрпочты»

Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 27 июля, демонтировали...

В Сумах в киосках для билетов вместо проездных начали продавать шаурму
20.06.2018 17:16

В Сумах в киосках для билетов вместо проездных начали продавать шаурму

Сегодня в центре Сум на остановке возле МакДональдса начали продавать еду, однако обещанных проездных документов до сих пор так и...

Киоск по продаже билетов превращается…
28.05.2018 16:02

Киоск по продаже билетов превращается…

В центре Сум на Покровской площади еще в прошлом году установили киоски, которые должны были продавать билеты на коммунальные автобусы...

23.02.2018 15:19

На Сумщине стали меньше пользоваться услугами почты

Согласно данным Главного управления статистики в Сумской области с каждым годом все меньше людей прибегает к услугам почты....

05.01.2018 14:23

«Укрпочта» закрыла все свои киоски в Сумах (видео)

С конца декабря в Сумах закрыли киоски «Укрпочты». Существовали они с 1995 года....

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Убийство Анатолия Жука: подробности от его близких
03.08.2018 21:09
Прокуратура рассматривает версию заказного убийства Анатолия Жука (обновлено)
03.08.2018 12:30
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
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В Сумах во дворе нашли гранату времен войны
Сегодня 11:56
Полицейский чин с Сумщины стрелял в егеря на территории заповедника (видео)
Сегодня 11:42
Под Сумами пройдет конопляный фестиваль
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Прокуратура вернула городу коммунальные метры
Сегодня 11:02
За неделю на Сумщине утонули 6 человек
Сегодня 10:48
В Сумах теннисисты разыграли парный летний кубок
Сегодня 09:41
В Сумах демонтировали еще четыре киоска «Укрпочты»
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На Сумщине таможня не разобралась с тендером на 14 миллионов
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На Сумщине фейковая работница пенсионного фонда обокрала 81-летнюю пенсионерку
Сегодня 08:08
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Афиша

«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:50 22:40
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 20:30
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:10 15:55
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
Кино Космос
14:45 — 45 грн. 18:45 — 50 грн.
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
Кино Космос
12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.
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Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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