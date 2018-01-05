В Сумах демонтировали еще четыре киоска «Укрпочты»

Соответствующие работы проведены по ул. Троицкая, возле дома. 69, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желтого цвета); ул. Троицкая, возле дома. 20 ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желтого цвета); ул. Соборная, возле дома. 35, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета); ул. Петропавловская, у д. 108, ПАО «Укрпочта» (временное сооружение желто-синего цвета).
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 27 июля, демонтировали...
Сегодня в центре Сум на остановке возле МакДональдса начали продавать еду, однако обещанных проездных документов до сих пор так и...
В центре Сум на Покровской площади еще в прошлом году установили киоски, которые должны были продавать билеты на коммунальные автобусы...
Согласно данным Главного управления статистики в Сумской области с каждым годом все меньше людей прибегает к услугам почты....
С конца декабря в Сумах закрыли киоски «Укрпочты». Существовали они с 1995 года....