В Сумах прошли обыски в залах игровых автоматов

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в начатом по материалам Управления СБ Украины в Сумской области уголовном производстве по факту занятия группой лиц игорным бизнесом (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).
Правоохранителями установлено, что в нарушение Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» группа лиц организовала на территории области сеть игорных заведений, которые предоставляли услуги по азартным играм в подпольных казино, маскируя свою деятельность под видом распространения лотерейных билетов.
С целью доведения противоправной деятельности и получения новых доказательств следователями СО УСБУ в Сумской 2 августа 2018 года проведен ряд одновременных санкционированных обысков, по результатам которых изъяты компьютерная техника и документы, имеющие существенное значение для установления истины в вышеуказанном уголовном производстве.
Досудебное расследование по данному факту и другими уголовными правонарушениями в этом производстве продолжается, проводится комплекс следственных (розыскных) мероприятий по всестороннему, полному и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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