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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15117

В Сумах прошли обыски в залах игровых автоматов

В рамках уголовного производства в помещениях салонов игорных заведений в г. Сумы проведены санкционированные обыски.

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в начатом по материалам Управления СБ Украины в Сумской области уголовном производстве по факту занятия группой лиц игорным бизнесом (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

Правоохранителями установлено, что в нарушение Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» группа лиц организовала на территории области сеть игорных заведений, которые предоставляли услуги по азартным играм в подпольных казино, маскируя свою деятельность под видом распространения лотерейных билетов.

С целью доведения противоправной деятельности и получения новых доказательств следователями СО УСБУ в Сумской 2 августа 2018 года проведен ряд одновременных санкционированных обысков, по результатам которых изъяты компьютерная техника и документы, имеющие существенное значение для установления истины в вышеуказанном уголовном производстве.

Досудебное расследование по данному факту и другими уголовными правонарушениями в этом производстве продолжается, проводится комплекс следственных (розыскных) мероприятий по всестороннему, полному и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Игорный бизнес Обыск
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