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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2259

В Кролевце неюный «тимуровец» сорвал цепочку у пенсионерки

5 августа в Кролевецкое отделение полиции с заявлением об ограблении обратилась жительница г. Кролевец.

60-летняя потерпевшая сообщила работникам полиции, что около 13.20 она возвращалась домой на маршрутном такси. На остановке, где она вышла, к ней обратился молодой человек с предложением помочь донести сумки. Женщина разговорилась с ним и даже обменялась номерами телефона, а когда отвлеклась, тот сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и побежал в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж). Проводятся мероприятия по установлению преступника.

Приметы преступника: возраст около 25-27 лет, лицо овальное в веснушках, серые глаза, ростом около 180-185 см, худощавого телосложения, был одет в кепку светлого цвета, джинсовые шорты синего цвета длиной ниже колен, футболка белого (бежевого) цвета с надписями.

Граждане, владеющие информацией об указанном лице, могут обратиться в Кролевецкое отделение полиции по телефонам 9-53-39, 068-801-72-95, 050-327-54-18, или по адресу: г. Кролевец, улица Грушевского, 21.

Право Кролевец Ограбление
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