На Сумщине таможня не разобралась с тендером на 14 миллионов Полиция предупредила факт возможного нецелевого использования бюджетных средств со стороны одного из подразделений таможенной службы области на сумму 13,9 млн гривен.

Сотрудники управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции проводят превентивные мероприятия, направленные на предупреждение фактов хищения бюджетных средств. При анализе информации о результатах проведения конкурсных торгов, работники подразделения выявили ряд несоответствий.

Так, тендеры проводились одним из подразделений таможенной службы области, с целью реконструкции территории международного пункта пропуска с ожидаемой стоимостью 13,9 млн гривен.

Однако при осуществлении указанных закупок оперативники управления защиты экономики в Сумской области выявили ряд нарушений, противоречащих требованиям Закона Украины «О публичных закупках», а именно во время объявления тендеров заказчик не выполнил квалификационных норм относительно надлежащего оформления тендерного предложения, а также в тендерной документации имелись несоответствия срока поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, как того требует действующее законодательство.

Сотрудники УЗЭ в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины направили соответствующие письма в одно из подразделений таможенной службы области с перечнем выявленных несоответствий и нарушений, с предложением об отмене результатов тендера.

В настоящее время комитет по конкурсным торгам отменил проведение данных закупок.

Благодаря мониторингу и аналитической работе сотрудников нашего управления предупреждены факты возможного нецелевого использования бюджетных средств на сумму 13,9 млн гривен.