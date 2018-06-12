На Сумщине таможня не разобралась с тендером на 14 миллионов

Сотрудники управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции проводят превентивные мероприятия, направленные на предупреждение фактов хищения бюджетных средств. При анализе информации о результатах проведения конкурсных торгов, работники подразделения выявили ряд несоответствий.
Так, тендеры проводились одним из подразделений таможенной службы области, с целью реконструкции территории международного пункта пропуска с ожидаемой стоимостью 13,9 млн гривен.
Однако при осуществлении указанных закупок оперативники управления защиты экономики в Сумской области выявили ряд нарушений, противоречащих требованиям Закона Украины «О публичных закупках», а именно во время объявления тендеров заказчик не выполнил квалификационных норм относительно надлежащего оформления тендерного предложения, а также в тендерной документации имелись несоответствия срока поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, как того требует действующее законодательство.
Сотрудники УЗЭ в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины направили соответствующие письма в одно из подразделений таможенной службы области с перечнем выявленных несоответствий и нарушений, с предложением об отмене результатов тендера.
В настоящее время комитет по конкурсным торгам отменил проведение данных закупок.
Благодаря мониторингу и аналитической работе сотрудников нашего управления предупреждены факты возможного нецелевого использования бюджетных средств на сумму 13,9 млн гривен.
В очередной раз таможенники Сумщины с участием сотрудников Службы безопасности Украины в Сумской области остановили попытку пересечь границу с незадекларированным...
25 июня именины празднуют: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан....
Украинец пытался покинуть территорию Украины с монетами и значками советского периода....
При пересечении российско-украинской границы на таможенном посту «Екатериновка» таможенники Сумщины обнаружили у гражданина Нидерландов нож....
Гражданин Российской Федерации, двигаясь полосой «зеленый коридор» на таможенном посту «Бачевск», пытался вывезти из Украины старинную икону....