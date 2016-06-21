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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48103

За неделю на Сумщине утонули 6 человек

В течение недели на водоемах Сумщины погибло 6 человек.

В период летней жары, установившейся на территории области, люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер. Однако, не все осознают, что такой отдых требует особой осторожности. Как следствие, в период с 27 июля по 4 августа, на водных объектах области утонуло 6 человек. Трагедии произошли в Путивльском, Сумском, Роменском, Кролевецком, Глуховском и Ахтырском районах. Возраст погибших от 31 до 52 лет. Обстоятельства несчастных случаев выясняли правоохранители.

Всего с начала года на водоемах Сумщины погибло 33 человека. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдайте определенные правила:

- ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии,

- не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах,

- следите друг за другом,

- не заплывайте слишком далеко от берега,

- не оставляйте детей без присмотра.

Как свидетельствует статистика, нарушения именно этих основных требований безопасности приводит к трагедиям.

Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Утопление
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