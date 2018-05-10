Прокуратура вернула городу коммунальные метры

В ходе представительской деятельности Сумской местной прокуратурой приняты меры по возврату территориальной громаде г. Сумы объекта недвижимости коммунальной собственности.
Установлено, что в 2006 году между уполномоченным органом Сумского городского совета и юридическим лицом заключен договор аренды нежилого помещения по ул. М. Лушпы в г. Сумы общей площадью 49,2 кв.м.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Бойко, после окончания срока действия договора недвижимое имущество не возвращено арендатором в установленный срок. В связи с этим местной прокуратурой заявлен иск в интересах государства в лице Департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета о возвращении в коммунальную собственность территориальной общины нежилого помещения стоимостью 379 тыс. грн.
Решением Хозяйственного суда Сумской области позицию прокуратуры поддержано и иск удовлетворен, затем в коммунальной собственности возвращено недвижимое имущество, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Несмотря на неоднократные предупреждения и проводимую правоохранительными органами и средствами массовой информации разъяснительную работу, телефонные мошенники чуть ли не ежедневно...
Прокуратура добилась возвращения в государственную собственность земельного участка стоимостью 850 тыс. грн и погашения задолженности за аренду....
Прокуратура настаивает на возвращении в коммунальную собственность земельных участков, расположенных в парке культуры и отдыха им. И. Кожедуба....
Прокуратура начала уголовное производство по факту принятия следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы заведомо неправосудного решения....
Прокуратура Сумской области сообщает о личных приемах заместителей прокурора Сумской области в районах Сумщины....