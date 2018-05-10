Прокуратура вернула городу коммунальные метры При вмешательстве прокуратуры в коммунальную собственность возвращено недвижимое имущество.

В ходе представительской деятельности Сумской местной прокуратурой приняты меры по возврату территориальной громаде г. Сумы объекта недвижимости коммунальной собственности.

Установлено, что в 2006 году между уполномоченным органом Сумского городского совета и юридическим лицом заключен договор аренды нежилого помещения по ул. М. Лушпы в г. Сумы общей площадью 49,2 кв.м.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Бойко, после окончания срока действия договора недвижимое имущество не возвращено арендатором в установленный срок. В связи с этим местной прокуратурой заявлен иск в интересах государства в лице Департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета о возвращении в коммунальную собственность территориальной общины нежилого помещения стоимостью 379 тыс. грн.

Решением Хозяйственного суда Сумской области позицию прокуратуры поддержано и иск удовлетворен, затем в коммунальной собственности возвращено недвижимое имущество, сообщает пресс-служба прокуратуры области.