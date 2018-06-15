Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1694

Под Сумами пройдет конопляный фестиваль

В с. Сад Сумского района 10-12 августа пройдет «HEMP FEST».

Институт сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины при поддержке отдела продвижения и туризма Сумской облгосадминистрации проводит праздник промышленной конопли «Hemp Fest».

Научно-практический семинар «Hemp Fest состоится 10-12 августа в с. Сад Сумского района. В его программе - выставка-ярмарка «Современное состояние коноплеводства Украины», дегустация конопляных блюд по народным рецептам, обзор семенных посевов промышленной конопли и т.п.

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Досуг Конопля Фестиваль
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Афиша

«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:50 22:40
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
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«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
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Кино Планета Кино
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«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 20:30
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:10 15:55
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
Кино Космос
14:45 — 45 грн. 18:45 — 50 грн.
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
Кино Космос
12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.
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Фото

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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