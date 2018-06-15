Под Сумами пройдет конопляный фестиваль

Институт сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины при поддержке отдела продвижения и туризма Сумской облгосадминистрации проводит праздник промышленной конопли «Hemp Fest».
Научно-практический семинар «Hemp Fest состоится 10-12 августа в с. Сад Сумского района. В его программе - выставка-ярмарка «Современное состояние коноплеводства Украины», дегустация конопляных блюд по народным рецептам, обзор семенных посевов промышленной конопли и т.п.
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