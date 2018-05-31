Чтобы выехать за границу, тростянчанину пришлось оплатить 65 тысяч алиментов Житель Тростянца изрядно удивил и одновременно порадовал свою бывшую жену, так как погасил алиментную задолженность, которая достигла 65 тыс. гривен, хотя постоянно жаловался на отсутствие средств.

Причиной изменения решения должника стали постановления от государственных исполнителей о временном ограничении его прав. Особенно «болезненным» для него оказалось ограничения в праве выезда за пределы Украины, потому что как раз запланировал поездку за границу.

Таким образом, постановление государственного исполнителя об ограничении в праве выезда за пределы Украины помогла ребенку получить принадлежащие ему средства.

Напомним, 29 августа вступят в силу новые изменения в Закон #ЧужихДітейНеБуває, усиливающие ответственность злостных неплательщиков алиментов. В частности, в случае наличия задолженности по алиментам более 6 месяцев, срок выполнения общественно-полезных работ увеличивается до 460 часов (сейчас, данный срок составляет до 240 часов), сообщает управление юстиции в Сумской области.