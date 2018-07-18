В Сумах во дворе нашли гранату времен войны За прошедшие сутки в г. Сумы группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) проведены работы по изъятию и обезвреживанию в специально отведенном месте гранаты РГД-33 времен Второй мировой войны.

Накануне взрывоопасную находку обнаружил хозяин на территории частного домовладения во время проведения хозяйственных работ. Боеприпас находился на расстоянии до 4 м от жилых домов.

Спасатели отмечают, что при нахождении подозрительных предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. О находке следует сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.