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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:36208

На Сумщине празднование дня рождения закончилось убийством

В Липовой Долине компания товарищей после шумного застолья решила развлечься. Местом выбрали охраняемую территорию с детскими батутами. И наткнувшись на 45-летнего охранника, именинник набросился на мужчину с кулаками, в результате чего тот скончался.

Сообщение в полицию о смерти 45-летнего жителя Липоводолинского района поступило от фельдшера центральной районной больницы, которая сообщила о том, что к ним доставили мужчину без признаков жизни.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, - комментирует Артем Зацепилин, и.о. начальника Липоводолинского отделения полиции. - Было установлено, что поздно ночью компания товарищей возвращалась с празднования дня рождения своего 19-летнего приятеля. По дороге решили развлечься на батутах. А зайдя на охраняемую территорию, встретили там охранника. 45-летний мужчина сделал замечание компании нетрезвых парней. Но вместо того, чтобы уйти, 19-летний парень набросился на мужчину с кулаками. После нескольких  ударов в голову охранник потерял сознание и умер».

Злоумышленником оказался 19-летний спортсмен по кикбоксингу, ранее судимый за кражи, именинник, который находился на испытательном сроке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Липоводолинский район Убийство
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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